Escritor Sérgio Canarim lança livro de poesias hoje em Porto Alegre

O escritor porto-alegrense Sérgio Canarim lança “A gota — queda livre”, seu terceiro livro de poesias, nesta quarta-feira, dia 21, às 19h, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22), em Porto Alegre. Haverá leituras poéticas, com participação de convidados e show acústico com Duda Fortuna.

Os escritos de “A gota — queda livre” foram elaborados em diferentes fases da vida do autor. Essas etapas da existência inspiraram os quatro capítulos: inocência, revolta, aceite e fruição. Cada uma desses momentos da obra tem um texto, em verso, que faz analogia com a vida na terra e a trajetória do pontinho liquido que nomeia o livro. Os demais textos seguem a temática do capítulo, sem necessariamente estabelecer comparação com a gota.

Canarim reflete: “Pensei na vida da gota como a história dos seres vivos, principalmente humanos: tu és jogado no mundo e ficas suspenso, não tens segurança concreta. Não há controle algum. E se achar que tens, é ilusório. No final, vais te espatifar no chão.”

A contracapa de “A gota — queda livre” é assinada pelo poeta, ensaísta e professor Ronald Augusto. A publicação tem versão impressa pela editora Bestiário.

Vídeos poéticos

Canarim tem disponibilizado uma série de vídeos em suas redes sociais. Além dos cinco registros audiovisuais em processo de publicação, será produzido um curta metragem com imagens extras que ainda devem ser filmadas. As gravações mostram cenas cotidianas de Canarim ilustrando narrações de textos encontrados em “A gota — queda livre”. Roteiro, captação e edição são assinados pelo produtor audiovisual Felipe Vilella, da Padrinho Conteúdo.

Canarim diz: “Eu gosto de fazer parcerias. Descobri mais recentemente que até mesmo dá para escrever a quatro mãos, vide meu próximo livro escrito com Rudi Renato Jr., “Pororoca”. A ideia inicial era simples. Chamei o Felipe para fazermos fotos, ele sugeriu um vídeo. Logo depois, gravamos 21 poemas em estúdio por outra razão, e tive um insight: “que tal fazermos cenas com esses poemas gravados em estúdio, videopoesias”?" O Felipe comprou a ideia. Mais que isso, ele está fazendo arte nesses vídeos. Então, juntando nossas forças, fizemos um material bacana, algo sinérgico entre poesia e imagem para ir além”.

Confira trecho de vídeo:

Sérgio Canarim

Canarim é graduado em Filosofia pela Ufrgs e em Direito pela PUCRS. Em 2015, publicou seu primeiro livro de poesia: “Filhos do Vácuo”. Em 2017, lançou “O Absoluto e o Pós-Homem”, obra inaugural de sua própria filosofia — que cria novas possibilidades de discurso sobre o ser, além de refletir questões referentes ao futuro da humanidade.

Em 2019, colocou na rua “Esquizo-iluminado”, mais uma publicação poética, em que mostra um ser em transição do intelecto ocidental para a consciência pura oriental. Esse trabalho, conforme o autor, tem como inspiração a revolução que a meditação e o tantra fizeram em sua vida.