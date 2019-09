Escritora Lya Luft deixa CTI do Moinhos de Vento

publicidade

A escritora Lya Luft, 81 anos, recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Moinhos de Vento. Conforme boletim médico, divulgado nesta sexta-feira, ela seguirá internada na casa de saúde enquanto se recupera de um infarto agudo do miocárdio.

O documento, assinado pelo cardiologista André Mânica, relata boa recuperação de Lya. Ela deu entrada no hospital por volta das 2h50min de quarta-feira, com fortes dores no peito. Ela foi submetida a um implante de stent com sucesso.