Esculturas de cães e gatos serão espalhadas por Porto Alegre

Quem circular por Porto Alegre entre os dias 13 de abril e 12 de maio poderá conferir 20 esculturas em formatos de cães e gatos que estarão expostas em museus, galerias, teatros e instituições da cidade. A mostra coletiva integra a campanha “POA Pinta Pet”, promovida pela Associação dos Escultores do Estado do Rio Grande do Sul (AEERGS), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de Porto Alegre (SMCEC), busca a conscientização contra a crueldade com animais.

A mostra coletiva faz referência ao Abril Laranja, mês de conscientização em que são realizadas ações contra os maus-tratos com animais em diversos países do mundo.

A Presidente da Associação dos Escultores do RS - AEERGS, Adriana Xaplin destaca a importância da exposição, afirmando que “com a campanha de conscientização, os artistas visuais estão podendo contribuir ativamente nas ações contra os maus-tratos, demonstrando que a união de esforços de diferentes setores da sociedade é fundamental para dar mais visibilidade à causa animal”. Já o Secretário Municipal de Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre, Henry Ventura acrescenta que “as obras da campanha nos permitem refletir artisticamente sobre o cuidado com os animais. Um trabalho fantástico que une arte e conscientização”.

Os artistas foram selecionados por edital de inscrições.

Veja artistas e locais onde estarão as obras:

Adriana Giora (Casa da Memória UNIMED Federação/RS. Rua Santa Terezinha, 263),

Ana Aita (Galeria Duque. Rua Duque de Caxias, 649)

Angela Ponsi (Câmara de Vereadores. Av. Loureiro da Silva, 255)

César Camargo & Cristiane de Freitas (Faculdade de Educação da UFRGS. Av. Paulo Gama, 110)

Cláu Paranhos (Atelier Livre / Centro Municipal de Cultura. Av. Erico Verissimo, 307)

Daniela Giovana Corso (Pinacoteca Rubem Berta. Rua Duque de Caxias, 973)

Glória Corbetta (Museu da Brigada Militar. Rua dos Andradas, 498)

João de Los Santos & Bibiana Leães de Los Santos (Unidade de Saúde Animal Victória. Av. Berico José Bernardes, 3489)

José Carlos Moura (Museu Júlio de Castilhos Rua Duque de Caxias, 1205)

Kelvin Koubik (Shopping Total. Av. Cristóvão Colombo, 545)

Leandro Michels (Theatro São Pedro. Praça Marechal Deodoro, s/ n°)

Leonardo Loureiro (Museu de Ciências e Tecnologia da PUC. Av. Ipiranga, 6681)

Marilia Fayh (Casa Plauto Cruz. Av. Venâncio Aires, 67)

Rejane Hirtz Trein (GalArt. Av. Lucas de Oliveira, 132)

Roberta Agostini (Centro Histórico e Cultural Santa Casa. Av.Independência, 75)

Sandra Maciel (Biblioteca Romano Reif - IAPI. Largo da Bandeira, 64)

Sílvia Brum & Paulo Favalli (Paço Municipal, Praça Montevidéu, 10)

Sônia Braun (Solar do IAB. Rua Gal. Canabarro, 363)

Tina Felice (Casa da Estrela / Associação dos Escultores do RS - AEERGS. Rua Camerino, 34)

Zoravia Bettiol (Cinemateca Capitólio. Rua Demétrio Ribeiro, 1085).

Veja galeria com imagens de algumas obras abaixo.