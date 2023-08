Especialistas lançam livro sobre "crianças conectadas"

publicidade

O livro “Crianças Bem Conectadas” (editora Maquinaria) terá lançamento presencial no próximo sábado, dia 5 de agosto, das 16h às 19h, na Livraria Santos do Pontal Shopping em Porto Alegre.

Escrito pelos médicos psiquiatras Daniel Spritzer e Laura Moreira, as psicólogas Juliana Potter e Aline Restano e o pesquisador e coordenador do Laboratório de Humanidades Digitais da Pucrs, Bernardo Bueno, a obra discute a relação dos adultos e crianças com a tecnologia digital e propõe um olhar diferente sobre as telas, ensinando como fazer delas uma aliada da família e da escola. Para isso, o livro oferece informações e orientações sobre a relação infantil com as telas.

Detalhe da capa do livro “Crianças Bem Conectadas” (editora Maquinaria):