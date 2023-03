Espetáculo "A Casa da Amizade" estreia em programação infantil no Shopping Praia de Belas

publicidade

A partir deste domingo, dia 12, o Praia de Belas traz o tradicional projeto da rede “Domingo é dia de teatro”, estreando com o espetáculo "A Casa da Amizade". A iniciativa ocorrerá todos os domingos, a partir das 16h, com entrada gratuita, até 24 de setembro, apresentando um mundo lúdico e criatividade por meio de atividades culturais diferenciadas e relacionadas a datas comemorativas. A agenda inclui peças de teatro, oficinas, contação de histórias, musicais, entre outras atividades com foco no público infantil e suas famílias.

A atração gratuita acontece no segundo piso do shopping, e será apresentada por grupos e artistas locais. Além de toda a programação e diversão, a criançada ainda poderá ser sorteada com brindes como vale-casquinha, ingressos pro cinema, vale-pipoca e chocolates.

"A Casa da Amizade" é um espetáculo singelo para falar sobre amizade e companheirismo. Uma livre adaptação do livro "Sinto Muito", de Norbert Landa e Tim Warnes, transforma uma simples mala antiga em uma casa na floresta, ali um coelho e um urso terão sua amizade posta à prova após o estranho aparecimento de um objeto misterioso. O texto, direção e atuação é de Anderson Gonçalves; a trilha sonora, de Sérgio Nardes e Grace Nardes e produção de Trupi di Trapu.

Confira a programação de março

19/03: KUUMBA CONTA HISTÓRIAS – Contação de histórias que visa difundir, de maneira poética, ética e estética, os valores civilizatórios afro-brasileiros e africanos.

26/03 – Peter Pan - A magia dos clássicos infantis está de volta com a encantadora história de PETER

PAN: A Magia Continua. Um espetáculo repleto de ludicidade, cores, danças e canções para que as crianças, de todas as idades, se deixem encantar pela imaginação e permitam se aventurar com Peter, Sininho, Wendy, Capitão Gancho e tantos outros personagens da fantástica Terra do Nunca.

Mais informações no site https://iguatemi.com.br/praiadebelas/.