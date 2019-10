publicidade

"A Sbørnia Kontr´Atracka - 35 anos de Sbornia", um dos espetáculos mais consagrados do Rio Grande do Sul, realiza apresentação única neste domingo, às 19h, no Teatro da Amrigs (avenida Ipiranga, 5311 - Partenon), em Porto Alegre. Os ingressos estão disponíveis no site da Blue Ticket e na bilheteria do local nos valores de R$ 30 (inteiro) e R$ 15 (meia-entrada).

Protagonizada por Hique Gomez e Simone Rasslan, a continuação de "Tangos e Tragédias" traz as tradições e a cultura da ilha flutuante para a plateia de forma tipicamente sbørniana, com muita música e humor.

Os narradores são Kraunus (Hique) e Nabiha (Simone), a grande pianista sbørniana formada pela Libertok Universitik de Musik da Sbørnia, mesma universidade do Maestro Pletskaya (Nico Nicolaiewsky), que na história voltou para a Sbørnia com o objetivo de controlar uma revolução. “Nesta montagem, a Sbørnia aparece mais, assim como o povo sbørniano”, afirmou Hique.

Trechos da animação "Até que a Sbørnia nos Separe" serão projetados no telão levando a Sbørnia para mais perto do público. No repertório seguem alguns clássicos do "Tangos & Tragédias" e novas canções.