Espetáculo "Adolescer" tem nova apresentação neste domingo

publicidade

Espetáculo que está comemorando 20 anos em cartaz, o "Adolescer" volta ao Teatro CIEE (Rua Dom Pedro II, 861) para uma nova apresentação neste domingo, dia 3, às 18h. A montagem, escrita e dirigida por Vanja Ca Michel, reúne dez atores em cena interpretando 120 personagens que dão luz a temas atuais e frequentes na vida dos jovens, como a busca pela identidade, relacionamentos com a família e os amigos, além de assuntos como solidão, sexualidade, conflitos, bullying, medos, autoestima, ansiedade e preconceito. Os ingressos estão à venda na plataforma Blueticket.

Apresentando um verdadeiro mergulho no universo dos adolescentes, com um clima intenso, divertido e cheio de emoção, a peça, que é atualizada anualmente, mostra os jovens cada vez mais cercados de aparelhos eletrônicos, como smartphones, videogames, computadores e tablets. Os figurinos também foram atualizados e trazem os atores vestidos com a nova tendência de moda alternativa, que mistura o visual rock com otaku, anime, emo e punk.

Em cena, estão atores com anos de experiência nos palcos do "Adolescer", como Ane Troian, Guilherme Fraga, Gustavo Toledo e Joana Troian, e outros que fazem suas primeiras apresentações com o espetáculo neste ano: Arthur Seidel, Cadu Duarte, Giovanna Cancio, Lucas Brinckmann, Vitoria Bonatto e Vic Souza.

Além das apresentações frequentes em Porto Alegre, a montagem também tem uma turnê agendada por diversas cidades do Rio Grande do Sul neste ano, passando por locais como Rio Grande (13 e 14 de setembro), além de Santa Catarina (18 a 23 de setembro).