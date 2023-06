Espetáculo "E Agora Caipora?" realiza extensão de temporada

publicidade

A Associação Cultural Cavalo de Tróia realiza a extensão da temporada do espetáculo “E Agora Caipora?”, que teve sessões nesta sexta à tarde e segue neste sábado e domingo, às 16h, na Sala Álvaro Moreyra (Erico Verissimo, 307). As sessões foram canceladas no final de semana retrasado devido à falta de condições do Centro Municipal de Cultura após o ciclone tropical. Caipora é um ser recorrente no folclore brasileiro, assumindo diferentes formas conforme a região onde o mito é colhido. A Caipora da peça é um ser atrapalhado, que não mede esforços para defender a floresta, sua casa. Ingressos pelo cavalodetroia.org.br.

As histórias sobre caipora têm sempre alusões às suas brincadeiras (em geral bastante traiçoeiras), que envolvem os habitantes da região e os animais da mata. É em torno da personalidade deste ser que gira esta história. A mata está enfrentando uma grande queimada e os animais estão preocupados pensando em como vão enfrentar esse grande problemão. O sábio Jacaré revela que a

criança pode ser a solução para os problemas da mata, mas a Caipora não entende muito bem como utilizar esta ferramenta a favor da sua casa e acaba criando uma enorme confusão.

O espetáculo se propõe de forma lúdica a incentivar a criança a cuidar da natureza e dos animais, para isso, os animais da floresta possuem características humanizadas e divertidas, os atores interagem com as crianças para que as mesmas se sintam parte da mata, buscando cativar a criança por empatia. "E Agora, Caipora?" é uma história autoral inédita da atriz e estudante de

biblioteconomia Gabriela D'Andrea. O texto teve sua estreia nos palcos gaúchos em

março de 2022.