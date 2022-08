Espetáculo "Em Chamas" está em cartaz no Teatro Renascença

publicidade

O espetáculo “Em Chamas”, do Coletivo Em Chamas com produção da Centauro Produções, entra em cartaz de 6 a 14 de agosto, aos sábados e domingos, no Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307), às 20h. A direção é de Matheus Melchionna. No elenco, estão Denizeli Cardoso, Gabriela Greco, Lauro Fagundes e Luiz Manoel.

Escrito pela dramaturga indiana Manjula Padmanabhan, o espetáculo examina os traumas do ódio dentro de sociedades polarizadas e teve sua estreia em novembro de 2019, marcando a estreia da escritora em solo brasileiro. Segundo a autora, o texto foi escrito sob as cinzas de uma guerra civil em seu país e ela extrai dessa situação específica uma amplitude narrativa que ressoa através das fronteiras geográficas.

Para o diretor Matheus Melchionna, a volta aos palcos do espetáculo é um momento marcante para o grupo. “Estreamos esse espetáculo em 2019 cheios de vontade de apresentá-lo e tivemos que guardá-lo até agora. Nos reinventamos durante a pandemia através de plataformas digitais, mas estamos observando o quanto esse período isolado dimensionou a força do encontro que o teatro promove. A comunhão que acontece entre o elenco e a plateia. Buscamos com esse espetáculo pensar no que nos conecta enquanto humanidade e o que está em jogo na incitação à violência e à discriminação, como houve na Índia e continua a acontecer no Brasil, principalmente nos últimos anos.”