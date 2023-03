Espetáculo “Entre muros e mundos" acontece na sala Álvaro Moreyra

publicidade

Na noite de quarta-feira, dia 19, às 20h, acontece o espetáculo “Entre muros e mundos: Quando os mundos se colidem, os muros se quebram” no palco da Sala Álvaro Moreyra (av. Erico Verissimo, 307). Com orientação de Cândida Bazanella e Diego Ferreira, a peça é resultante da Turma de Formação de Atores do Espaço do Ator.

A narrativa reflete sobre como, no cotidiano, muros altos e pontes intransponíveis podem ser difíceis de atravessar, e faz um convite para vislumbrar o que tem "do outro lado". O espetáculo habita em dois universos para refletir sobre violências que têm como alvo o corpo e vida de pessoas que só desejam coexistir nesse mundo. A realização é do Espaço do Ator, centro de formação de atores que oferece cursos e oficinas para crianças, adolescentes e adultos.

Mais informações pelo WhatsApp (51) 99662-8688 ou www.espacodoator.com.