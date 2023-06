Espetáculo ‘Habite-me’ entra em cartaz no CHC Santa Casa

publicidade

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa apresenta na próxima sexta-feira (30/6) e sábado (1/7), a partir das 20h, o espetáculo Habite-me - teatro de máscaras, dança e bonecos. As apresentações, que integram a programação do Festival das Artes CHC, exploram questões como a vida e a morte, a relação com a passagem do tempo e o cuidado com o outro. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Em cena, 'Habite-me' opera num universo de imagens que oscilam entre o corpo humano marionetizado e o boneco animado, num espaço disforme e maleável, como uma realidade em constante transformação. Neste espetáculo, “habitar” confunde-se com “ser habitado”. O receptáculo é o corpo humano, investido de máscaras e bonecos que, por meio das relações entre esses elementos com o espaço, com a luz e a música, percorre o tema da habitação e angaria um sentido onírico e metafísico, ao associar-se com a vida e com a morte bem como com a sensação de pertencimento que nos preenche quando encontramos sentido em algo que nos completa.

Face a um mundo pervertido em seu sentido ético, no qual os valores fundantes de nossa natureza humana, entre eles o amor, a compaixão e o respeito pelo mundo e pelo “outro” parecem corroer-se, a arte ainda é capaz de nos lembrar sobre a brevidade da vida, sobre nossa efêmera passagem neste planeta e sobre os caminhos escolhidos para percorrer a jornada da vida.