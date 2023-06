Espetáculo "Karma" tem três apresentações em Porto Alegre

publicidade

O prêmio Funarte Circulação e Difusão da Dança – 2022, conduzido com abrangência nacional pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) contempla 30 projetos de circulação de espetáculos de dança. Um destes projetos, intitulado “Karma”, concebido, dirigido e interpretado por Rodolfo Lorandi e Maria Claudia Reginato, representa o estado de Santa Catarina, pois o casal vive e atua em Florianópolis (SC). Trata-se de uma performance criada em 2015, baseada em danças de parceria, de salão e contemporâneas, e a circulação contempla toda a Região Sul, com os seus estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Com ingressos gratuitos, em Porto Alegre, a montagem ganha três apresentações a partir desta quinta-feira dia 22, às 16h, no Laboratório Cênico Esefid da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), no Jardim Botânico, onde também ocorre às 10h, na sexta, dia 23. No sábado, 24, às 20h, será possível assistir no Espaço n - Estúdio de Dança, na Cidade Baixa.

O projeto prevê interação e diálogo após a cena, com acesso livre para diferentes públicos. Depois de circular por 11 cidades em seis estados brasileiros (SC, PA, AM, PE, RO e AC), integrar uma mostra online e obter um prêmio de difusão virtual, o espetáculo totaliza 32 encenações e centenas de pessoas pelo país. “Karma” - Circulação Sul (2023) fecha o ciclo da obra que está vinculada à pesquisa de doutorado de Lorandi no Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas (PPGAC) da Udesc.

Sobre o conceito do trabalho e a retomada da circulação, Lorandi diz: “Com espaço para o acontecimento, interessados em tudo mais que atravessa um instante coreográfico de outrora, não importa se o passo deu certo, mas a proposição de descobrir o que em nós desejou aquele movimento, tatuado em nossos corpos. Porque “repetimos” e o que dura nesses corpos? Que bolhas atemporais são essas que nos guiam em cena? A criação, sensível ao público e às questões íntimas-coletivas, atravessou-se pelo trabalho do astrobiólogo Carl Sagan, filosofias budistas e indígenas, teorias sobre multiversos ou a individuação em cena, desconfortos sobre identidade e gênero, textos dos escritores Jorge Luiz Borges e Erin Manning, nossos movimentos e coreografias (ou o que a gente lembra disso), a trajetória com a Grão Cia. de Dança e muitos, muitos afetos e sentires de mundo”. A bailarina Maria Claudia Reginato situa “Karma” como uma experiência. “A experiência cria memória, a memória cria imaginação e desejo e o desejo cria um novo carma”, define ela, lembrando que carma é a palavra usada para significar a dança nesta obra, “uma dança de recomeços nunca iguais, uma apresentação sobre um nós e um diálogo sobre vocês”.

PRÊMIO FUNARTE

Com o Prêmio Funarte Circulação e Difusão da Dança - 2022, a Funarte incentiva a circulação de espetáculos e atividades correlatas na área da dança, que já tenham estreado previamente, contribuindo para o fortalecimento deste segmento artístico e possibilitando a ampliação da oferta e da fruição dos bens e serviços culturais e criativos. Nesta ação a Funarte investe o valor de R$ 1,350 milhões, com 30 prêmios de R$ 45 mil, sendo seis para cada região do país. Com abrangência nacional, a instituição contempla 30 projetos de circulação de espetáculos no segmento artístico da dança.

SERVIÇO – apresentações gratuitas

22.6.23 (quinta) - 16h - Laboratório Cênico Esefid/UFRGS, rua Felizardo, 750, Jardim Botânico, Porto Alegre/RS. Mediação: Caroline Wüppel

23.6.23 (sexta) - 10h - Laboratório Cênico Esefid/UFRGS, rua Felizardo, 750, Jardim Botânico, Porto Alegre/RS. Mediação: Chico Cordeiro

24.6.23 (sábado) - 20h - Espaço n - Estúdio de Dança, rua da República, 433/101, Cidade Baixa, Porto Alegre/RS. Mediação: Carol de Souza