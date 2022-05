Espetáculo "O Homem Mais Inteligente da História" tem apresentação em Porto Alegre

publicidade

Neste domingo, 22 de maio, às 19h, será apresentado o espetáculo "O Homem Mais Inteligente da História", baseado no consagrado romance sócio-emocional de Augusto Cury, com direção de Cristiane Natale. A sessão no Teatro do Sesi. Considerada por Cury uma das obras vitais de sua carreira, o livro foi adaptado para o teatro em 2021, reafirmando a parceria do autor com a diretora, que também assina a montagem de "O Vendedor de Sonhos".

Considerado o psiquiatra mais lido do mundo nas últimas duas décadas, com 35 milhões de livros em mais de 60 países, Augusto Cury lançou "O Homem Mais Inteligente da História" em 2016, após 15 anos de estudos e pesquisas sobre gestão da emoção. A adaptação do romance para os palcos é assinada pelo próprio escritor ao lado de Cristiane Natale, que também é responsável pela direção do novo espetáculo.

Conforme informa a divulgação da peça, a obra conta a trajetória do cientista Marco Polo, um ateu especialista no funcionamento da mente, que acaba desafiado em uma reunião da ONU a estudar a inteligência de Jesus, o homem mais famoso da história. “Jesus foi (e ainda é) o maior especialista no território da emoção. O homem, mestre da sensibilidade, que demonstrou doçura e que enxergou nitidamente além das profundezas da nossa delicada condição humana. Soube lidar com a dor, não se abatia”, explica Cury.

Quem dá vida ao protagonista na peça é o ator Daniel Satti, que participa dessa montagem ao lado de Francis Helena Cozta, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Priscila Dieminger e Pietro Alonso. Além de abordar os principais aspectos da gestão da emoção, o espetáculo também fala sobre autocontrole, criatividade, solidariedade e amor, e ainda trata com sensibilidade temas polêmicos como depressão e violência contra a mulher.

A parceria entre a diretora Cristiane Natale e Cury dá continuidade à transposição da obra do escritor para os palcos, já que eles também são responsáveis pela adaptação de "O Vendedor de Sonhos", espetáculo que foi lançado em 2018 marcando a estreia da obra de Cury no teatro e hoje já acumula 120 mil espectadores em mais de 180 apresentações realizadas de norte a sul do país e no exterior. A estreia de "O Homem Mais Inteligente da História" reforça a parceria com o empresário gaúcho Luciano Cardoso, fundador da Applaus, que é responsável pela montagem e produção executiva das turnês das peças do escritor. O produtor também responde como CEO da Dreamsellers, produtora do próprio escritor recentemente criada para a transposição de sua obra literária para teatro, cinema e seriados. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.