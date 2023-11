Espetáculo Queen Experience In Concert At Stadium começa turnê no RS

publicidade

O espetáculo Queen Experience In Concert At Stadium começa uma turnê por várias cidades do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O grupo faz um tributo à banda original britânica Queen. A primeira apresentação ocorre em Novo Hamburgo, hoje no Teatro Feevale, às 21h. Para este show, ingressos pelo site blueticket.

A proposta de “At Stadium” é uma imersão ao universo Queen, para reviver sucessos como "We Will rock you" e "Bohemian Rhapsody", com um cenário que conta com uma coroa de mais de 12 metros iluminada e novos figurinos.

O espetáculo tem com a produção geral de Mayra Mello e produção executiva de Daniela Schiarreta. A direção musical é do maestro Eduardo Pereira, preparação corporal de Ewerton Novaes e direção geral de Bruno Rizzo.

Em Porto Alegre, o show será somente no sábado, dia 25, no Teatro do Bourbon Country. Em relação a uma primeira divulgação feita por Eduardo Holmes Produções e BRZ Produções, foi feito comunicado de cancelamento do show que ocorreria na sexta-feira, 24 de novembro, pois haveria duas noites de apresentações na Capital gaúcha. Será realizado, portanto, somente o show no sábado. As demais apresentações no Estado permanecem inalteradas.

DATAS e LOCAIS:

23/11 - Novo Hamburgo, Teatro Feevale

25/11 - Porto Alegre, Teatro do Bourbon Country

26/11 - Passo Fundo, Gran Palazzo

30/11 - Canoas, Park Shopping Canoas

01/12 - Pelotas, Theatro Guarany

Vendas pelo site uhuu.com.

Em Porto Alegre, é possível comprar ingressos também na bilheteria do Teatro do Bourbon Country (sem incidência de taxa de serviço), no 2º andar do Shopping Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80), bairro Passo D’Areia, em Porto Alegre. Horário de funcionamento: segunda a sábado das 13h às 21h.