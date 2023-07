​Espetáculo teatral "Auto da Compadecida" estreia no Multipalco Eva Sopher

publicidade

A nova montagem teatral da Escola Casa de Teatro, "Auto da Compadecida", será encenada nos dias 14, 15 e 16 de julho, sexta-feira, sábado e domingo, sempre às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel - Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/n). O espetáculo é fundamentado na obra-prima de Ariano Suassuna, escrita em 1955, e levado a palco pela primeira vez em 1956, no Teatro Santa Isabel. Os ingressos podem ser adquiridos através do site do Theatro São Pedro.

"Auto da Compadecida" é uma peça dividida em três atos e tem como pano de fundo o sertão nordestino. A obra foi uma das primeiras produções teatrais a carregar forte na tradição popular. As aventuras de João Grilo e Chicó fazem parte do imaginário coletivo brasileiro e retratam com fidelidade o dia a dia daqueles que lutam pela sobrevivência em um meio adverso. João Grilo e Chicó são os amigos inseparáveis que protagonizarão a história vivida no sertão nordestino. Assolados pela fome, pela aridez, pela seca, pela violência e pela pobreza, tentando sobreviver num ambiente hostil e miserável, os dois amigos usam da inteligência e da esperteza para contornarem os problemas. Em cena, 26 atores são dirigidos por Zé Adão Barbosa e Bruno Busato, que assinam também o cenário e figurinos.

