Espetáculo teatral homenageia Virginia Woolf e seu legado

"V. (ou a uma hora de trem de Londres)" é o novo trabalho de conclusão do Curso de Formação de Atores/2021 da Casa de Teatro de Porto Alegre, em cartaz até o próximo domingo, 17 de outubro, pela plataforma digital EntreAtos. O espetáculo responde à investigação sobre a obra e pesquisas biográficas de Virginia Woolf, onde reúne um elenco de 10 atrizes e atores, dirigidos por Carlota Albuquerque, Everton Rodrigues e Larissa Sanguiné.

A encenação vislumbra uma série de possíveis composições de personagens do último livro da autora, bem como uma cena reunindo todo o elenco representando figuras da biografia de Woolf. Entrelaçam-se, ali, cenas com imagens captadas por cada atriz e ator individualmente e no coletivo. O que assistimos é uma visão poética e singular sobre as percepções de cada artista em envolvimento com o vídeo final, um exercício de poesia e composição de personagens. "V". é uma realização pesquisada para uma produção cênica no atual cenário de isolamento social, momento em que a Casa de Teatro se mantém encontrando meios de seguir com suas atividades com a maior ferramenta do artista: a criatividade.

Numa analogia entre escrita e criação cênica, apresentam-se videoperformances das personagens do último livro da lendária escritora Virgínia Woolf, justaposta a uma cena teatralizada que sugere uma homenagem das vozes da autora. Assim como no fluxo de consciência operado pela escrita de Virgínia, as performances parecem se prestar não à organização finalizada de suas obras, mas sim às vozes íntimas de sua criação. Apropriando-se de textos de Woolf, também compostos com a dramaturgia de Virgínia (Vika) Shabbach, e elaborações escritas pelo elenco a partir da provocação questionada pela condução da encenação. Uma homenagem à Virgínia e seu legado.