Espetáculo "Trilogia Grande Sertão: Veredas" no Teatro Bruno Kiefer

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) recebe, no Teatro Bruno Kiefer, os duas primeiras partes da peça "Triologia Grande Sertão: Veredas”. O espetáculo, baseado na obra de João Guimarães Rosa, é dirigido por Amir Haddad e protagonizado por Gilson de Barros, e foi indicado ao Prêmio Shell Rio 2023. As apresentações acontecem nos dias 4 e 5 ("Riobaldo", parte um) e 6 de agosto ("O Diabo na Rua no Meio do Redemunho", parte dois), todas às 19h, com duração de 60 minutos.

“Grande Sertão: Veredas”, publicado em 1956, é um dos livros mais conhecidos de Guimarães Rosa e de toda a literatura brasileira, já ganhou adaptação para o cinema e para a televisão. O autor retratou o sertão mineiro com riqueza e ousadia na linguagem, propondo uma reflexão sobre a alma humana.

A trilogia estreou com a "Riobaldo" em março de 2020. Após a pandemia, voltou a ficar em cartaz em 2021, passando por diferentes espaços do Rio de Janeiro. No ano passado, a equipe inicou sua turnê pelo país. Essa é a primeira vez que a peça acontece em Porto Alegre.

Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.