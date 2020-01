publicidade

O espetáculo "Xeque-Mate" faz única apresentação em Porto Alegre neste final de semana. Com os humoristas Lucas Krug e Rafael Ritta, a peça estreia neste sábado, às 21h, no Teatro da Amrigs (avenida Ipiranga, 5311, Partenon), dentro da programação do Porto Verão Alegre.

Ao todo, sete personagens vão se alternar em cena. Lucas interpretará Seu Cúcar, Podecre e Gaudério Fagundes, enquanto Rafael levará ao palco Alex Ahã e Seu Kawada.

Ambos terão, ainda, um personagem surpresa para o público. O espetáculo terá um humor leve, sem ridicularização, agressão ou vulgarização, que garantem muitas risadas, provando que rir é sempre o melhor remédio.

“Esse é um show que nasceu a partir da nossa experiência do espetáculo #HashtagComédia, que ficou dois anos em cartaz em um clube de comédia em Canoas e percorreu todo o litoral gaúcho. Agora, decidimos trazer elementos novos para o Xeque-Mate”, afirmam os humoristas Lucas e Rafael.

Ingressos

Os ingressos estão à venda em no site do Porto Verão Alegre e nos pontos de venda espalhados pela cidade. As entradas antecipadas podem ser adquiridas com descontos especias, com preços de R$ 32 (inteiro), R$ 24 (Banricompras e do Clube do Assinante) e R$ 20 (meia-entrada).

Nos dias das apresentações também haverá venda na hora, na recepção do Instituto Ling, com preços de R$ 40 (inteira), R$ 32 (Banricompras e Clube do Assinante) e R$ 20 (meia-entrada).