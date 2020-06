Estacionamento do Shopping Total sedia “Love Weekend Drive-In Experience”

publicidade

O Shopping Total (Cristóvão Colombo, 545), em parceria com o Grupo Austral, promove o “Love Weekend Drive-In Experience”, um projeto de drive-In que resgata o cinema à moda antiga, dentro dos carros. Com uma programação para todas as idades, a estreia ocorre neste Dia dos Namorados e se estende até domingo, em sessões das 19h30min às 21h30min. A idéia é oferecer um final de semana diferenciado, atendendo as medidas de segurança exigidas pelo atual momento, de isolamento social.

Nesta sexta, a atração é o romance “Um Lugar Chamado Notting Hill”; amanhã, o erótico “Cinquenta Tons de Cinza” e domingo, a animação infantil “Sing, Quem Canta Seus Males Espanta”. O cinema ao “ar livre” ficará no estacionamento C do centro comercial, aproveitando o declive natural do terreno (sentido rua Gonçalo de Carvalho para a avenida Cristóvão Colombo), formando, naturalmente, o modelo “stadium”, para que todos os veículos possam visualizar a projeção, de qualquer ponto em que estacionarem. Com cerca de 100 veículos por sessão, só serão permitidos carros de passeio fechados, que ficarão estacionados a uma distância delimitada.

Hoje e neste sábado, antes das projeções dos filmes, o evento contará com uma apresentação especial do projeto Enjoy Club Lounge, com os músicos Diego Farias e Jonas Martins, acompanhados pelo DJ Lê Araújo. Os ingressos incluem uma experiência gastronômica com tábua de frios e fondue de brigadeiro, em ambos os dias. Já no domingo (14), antes da sessão infantil, quem se apresenta é o DJ Zinho e Mau Bagarollo.