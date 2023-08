"Estranha Forma de Vida", filme com Pedro Pascal e Ethan Hawke, ganha data de estreia nos cinemas

publicidade

O aclamado média-metragem de Pedro Almodóvar, "Estranha Forma de Vida", ganha data de estreia nos cinemas brasileiros. A produção, estrelada por Pedro Pascal e Ethan Hawke, chega em 14 de setembro.

Dirigido por Almodóvar (Mães Paralelas, Tudo Sobre Minha Mãe) e produzido por El Deseo, o filme é estrelado por Pedro Pascal (The Last of Us, O Mandaloriano), Ethan Hawke (Fé Corrompida, Trilogia Before) e Manu Rios (Elite).

A história de dois pistoleiros que se reencontram após 25 anos foi filmada no deserto de Tabernas, província de Almeria, na Espanha. A produção tem trilha sonora de Alberto Iglesias e figurinos da Saint Laurent por Anthony Vaccarello, também produtor associado do projeto. O elenco inclui os jovens talentos como Jason Fernández, José Condessa, George Steane, além de Pedro Casablanc e Sara Sálamo.

No filme, depois de 25 anos separados, o rancheiro Silva (Pedro Pascal) cavalga pelo deserto para visitar seu velho amigo Jake (Ethan Hawke), o xerife de Bitter Creek. O que vem a seguir é uma tarde de intimidade compartilhada, reconciliação e lembranças. No entanto, no dia seguinte, a revelação da conexão dos dois homens com um crime local sugere que há mais no encontro deles do que apenas uma viagem pela estrada da memória.