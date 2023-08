Estreia de 'Casas do Mal' de Marcelo Bertani

publicidade

O fotógrafo Marcelo Bertani inaugura a exposição fotográfica "Casas do Mal" nesta sexta-feira, dia 18 de agosto, das 18h às 22h, no Café Mal Assombrado (Fernando Machado, 513), no Centro Histórico de Porto Alegre. Serão apresentadas 5 grandes ampliações e 20 médias de moradias isoladas e abandonadas que deram calafrios em Marcelo Bertani em suas caminhadas noturnas por diferentes cidades do Rio Grande do Sul e do Uruguai.

Bertani une arte, fotografia e algo de sobrenatural em suas imagens. Ele usa câmera digital e trabalha com longa exposição, sendo o resultado pretendido os efeitos e as distorções do tema eleito. O surreal e o abstrato são conquistados no momento do registro da fotografia, sem manipulação digital posterior, com o domínio do tempo de abertura do obturador e o movimento da câmera como um pincel, para marcar as luzes e as cores sobre o censor.

A técnica mencionada, nomeada por Bertani de “fotografia abstrata pictórica”, foi detalhada e apresentada na Pós-graduação Lato Sensu da escola f/508 em Fotografia como Suporte para a Imaginação, com defesa no final de 2022. Formado em Jornalismo na PUCRS, ele fez Curso de Fotografia Digital Avançada na ESPM/RS, teve aulas com Charles Watson, Gui Veloso e Letícia Lampert. Segundo Bertani, a exposição propõe, além do terror, horror e fantasia, que as pessoas se aproximem e naveguem pelas imagens em busca de algo que possa estar além delas.

A curadora e também jornalista Luciana Vicente pontua que o Café Mal Assombrando ofereceu para a realização da exposição uma “casa (sala)” nos fundos do terreno, herança da Bienal do Mercosul. “O espaço foi perfeito para a elaboração da exposição, pois realmente oferece um percurso a ser feito pelo visitante até a entrada na "Casas do Mal". De acordo com ela, as fotografias de Bertani parecem dar voz ao que as casas, seus fantasmas sussurram e murmuram, o que muitas vezes são medos internos que todos temos. O visitante é convidado a abrir as “portas” da sua percepção e conferir as várias possibilidades da fotografia, servindo como rastro para a imaginação.

A curadora acrescenta que a literatura, o cinema, as séries há muito tempo apresentam as casas como protagonistas ou cenários para tramas de terror e horror. Casas que deixaram de ser lugares acolhedores para serem transformadas em ambientes nefastos. “A fotografia também é um suporte a ser explorado para a narrativa visual de terror, como já fazem Stacy Guinn e Ana Priscila Rodriguez, entre outros artistas”, pontua.

Na cidade onde já acontece o Fantaspoa com sucesso, faltava um local para reunir pessoas que gostam de horror e terror. No café são realizadas palestras, exibições de filmes, debates e ações culturais voltadas aos gêneros. A exposição de Bertani será a primeira a estrear no espaço, onde outras mostras serão realizadas.

Serviço

Exposição: Casas do Mal de Marcelo Bertani

Abertura: dia 18 de agosto, sexta-feira, das 18h às 22h, no Café Mal Assombrado (Fernando Machado, 513), no Centro Histórico de Porto Alegre

Visitação: até dia 30 de setembro, de terças-feiras a domingos, das 14h às 20h.

