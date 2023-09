Estreias nos cinemas e no streaming

publicidade

A chegada de novo filme “Jogos Mortais X”, com direção de Kevin Greutert, dá continuidade à franquia de ação, tortura e violência, prometendo movimentar os fãs. A produção de agora está ambientada entre aqueles eventos do primeiro e do segundo longas-metragens. Por isso vale sempre resgatar na sua memória os filmes anteriores ao atual.

O longa marca o retorno do ator Tobin Bell, vivendo Jigsaw; além de Steven Brand e Synnove Madody Lund no elenco principal

Além da produção brasileira “Pérola”, comédia dramática sobre família com direção de Murilo Benício, e com Drica Moraes como protagonista; e “Resistência”, produção que trata do universo da inteligência artificial em ficção que flerta com a realidade

E no streaming a estreia, na Netflix, de “A Incrível História de Henry Sugar”, de Wes Anderson , com Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley e Richard Ayoade. O filme é uma adaptação do conto de Roald Dahl, um homem rico descobre um guru capaz de enxergar sem usar os olhos e se dispõe a dominar a técnica para trapacear no jogo.

