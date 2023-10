Estreias nos cinemas e no streaming

publicidade

Para os amantes da experiência da sala de cinema, as estreias nas telonas reúnem sequência de ação, drama italiano, animação canina, desafio de filha e vida de talentoso músico brasileiro.

As novidades vão da chegada de "O Protetor: Capítulo Final", filme de Antoine Fuqua que dá sequência à ação focada de Denzel Washington como o ex-agente do governo Robert McCall, até "Nostalgia", um drama que mescla suspense com a direção de Mario Martone. Tem ainda a animação "Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso", de Cal Brunker; a comédia dramática "Uma Família Extraordinária", produção norte-americana com direção de Jacki Weaver em que a jovem Bea Johnson transita entre a busca do equilíbrio entre os conflitos da adolescência e as situações atípicas que enfrenta com dois pais com deficiência intelectual; e o docudrama musical "Plauto, Um Sopro Musical", com direção de Rodrigo Portela, colocando na tela momentos marcantes da sobre a trajetória do gaúcho Plauto Cruz, considerado um dos maiores flautistas do Brasil.

E no streaming chegam duas séries para quem gosta de ficção em alto estilo, envolvendo ETs e vampiros sofisticados: a Amazon Prime e Netflix lançam em seus catálogos, respectivamente, "Arquivo X" e “True Blood“, para delírio de seus fãs.

