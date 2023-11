Estreias nos cinemas e no streaming

publicidade

O jornalista e crítico de cinema Marcos Santuario comenta destaques das produções que movimentam as estreias nos cinemas e dá dica do streaming.

Para os amantes da experiência da sala de cinema, as estreias nas telonas reúnem potente filme brasileiro; premiada produção alemã; longa do universo Marvel; e animação elogiada.

As novidades vão da chegada de "Tia Virgínia", filme de Fábio Meira, vencedor de diversos Kikitos da edição 2023 do Festival de Cinema de Gramado, dirigido pelo talentoso Fábio Meira e com Arlete Salles, Vera Holtz e Louise Cardoso no elenco; até "Afire", drama alemã, vencedor do Festival de Berlim e aplaudido em diversas partes do mundo, com direção de Cristian Petszhold, e com Thomas Schubert, Paula Beer, Langston Uibel, Enno Trebs e Matthias Brandt.

Para os fãs do universo Marvel, a dica é "As Marvels", que mescla ação e aventura sob a batuta da diretora Nia DaCosta. Tem ainda "Missão Antena: Uma Aventura Intergaláctica", animação dirigida por Amalie Naesby Fick.

E no streaming, o destaque é "O Sequestro", da Paramount+, com astro de "La Casa de Papel", Rodrigo de La Serna.

