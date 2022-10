Eurico Salis lança seu novo livro, "Retratos Gaúchos – Olhares Inesperados"

publicidade

Nesta segunda-feira, dia 17, Às 19h no Instituto Caldeira (Travessa São José, 455) ocorre uma série de eventos marcam o lançamento do novo livro de Eurico Salis, "Retratos Gaúchos – Olhares Inesperados": exposição fotográfica, oficinas, palestra e o lançamento do livro, com sessão de autógrafos.

O novo projeto do fotógrafo percorreu nove regiões do Rio Grande do Sul e mais de quarenta cidades, em 20 mil quilômetros trilhados pelas estradas rurais e urbanas do Rio Grande. O livro, com 150 retratos feitos ao longo do ano de 2022, tem texto de apresentação de Sergius Gonzaga e textos de Anilson Costa, nas versões português e inglês.