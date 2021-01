Eva Wilma é internada em São Paulo por causa de pneumonia

publicidade

Eva Wilma está internada desde a noite deste domingo, 10, no Hospital Vila Nova Star, na zona Sul de São Paulo, em decorrência de uma pneumonia. A atriz, de 87 anos, fez teste de coronavírus, mas deu negativo. Os médicos decidiram deixá-la na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) porém, de acordo com o último boletim, o quadro de saúde dela é estável.

Em 2016, Eva Wilma teve embolia pulmonar e chegou a ser levada para o Hospital Albert Einstein, também em São Paulo, onde ficou por três semanas internada.

Recentemente, a atriz participou do projeto "Em Casa Com Sesc", no qual apresentou histórias e canções que falam da sua formação e trajetória como artista. Ao lado do filho, o cantor, compositor e violonista John Herbert Jr., "Vivinha", como é conhecida pelos colegas, cantou músicas do repertório de artistas como Inezita Barroso, que lhe deu aulas de violão, e leu o texto "O Ator", do dramaturgo Plínio Marcos, que completaria 85 anos em 29 de setembro.

Em dezembro, Eva Wilma prestou uma homenagem para a amiga Nicette Bruno, no Instagram, que morreu em decorrência do novo coronavírus. "Eu te amo e vou amar sempre, minha amiga querida!", escreveu na legenda da foto em que as duas aparecem abraçadas.