Eventos na Capital celebram a diversidade

O Dia Internacional do Orgulho LGBT, celebrado nesta segunda-feira, é marcado na Casa de Cultura Mario Quintana por dois eventos gratuitos, às 19h, com transmissão pelo Instagram @ccmarioquintana. Em uma parceria com o Instituto Estadual de Artes Cênicas (IACen), o vídeo alusivo à data ganha lançamento, às 19h, com performance de três artistas militantes do movimento: artistas Eduardo Severino, Guilherme Gonçalves e Preta Mina.

Reunindo elementos do circo, da dança e do teatro, em interação com o espaço arquitetônico do complexo cultural, eles propõem um manifesto em respeito à liberdade sobre todas as formas de amar. Diego Müller e Bruno Polidoro assinam, respectivamente, a direção e fotografia. No mesmo horário, a série Conversações tem continuidade com debate sobre empreendedorismo e protagonismo de pessoas LGBT na cena literária. Os debatedores são o artista gráfico Giovani Urio e o jornalista Vitor Diel, que fomentam a presença LGBT no mercado editorial a partir do Projeto Literatura RS. O encontro é fruto de parceria entre o Projeto Literatura RS, a Livraria Taverna e a CCMQ.

Natural de Passo Fundo, Giovani Urio é artista gráfico com ênfase na criação editorial. Foi diretor de arte da Revista da Cerveja e do Jornal do Mercado, entre 2012 e 2017, além de ter experiência em núcleos de marketing, agências de publicidade, escritórios de design, e assessorias de gestão pública. Como ilustrador, realizou sua primeira exposição individual na Pinacoteca da Ajuris, na capital gaúcha e participou da 19ª Mostra Sesc Cariri de Culturas, em Juazeiro do Norte (Ceará). O jornalista portoalegrense Vitor Diel é aAssessor de imprensa dedicado ao mercado editorial, autor da coletânea de crônicas “Granada” (Armazém de Livros, 2008) e de artigos publicados em jornais e revistas. Tem especialização em Literatura Brasileira pela Ufrgs e foi coordenador de comunicação da Feira do Livro de Porto Alegre entre 2016 e 2018. Criou a página Literatura RS, em 2014, no Facebook, a qual lhe rendeu o Prêmio Açorianos de Literatura, em 2016, como destaque literário.

Seis jovens artistas executaram a performance "Transcendendo a Vida Nua" no Centro Histórico de Porto Alegre, na tarde da última sexta-feira, marcando a semana do orgulho LGBTI+ e a violência sofrida por esta população no Brasil. A atividade faz parte do projeto Plural LAB+, realizado pelo Pontão de Cultura LGBTI+ da ONG Somos - Comunicação, Saúde e Sexualidade. O evento iniciou na Rua Uruguai e foi até o Palácio Piratini, com parada na Praça da Alfândega. Entre olhares curiosos de quem passava, declamavam frases com dados das agressões que pessoas LGBTI+ sofrem, vestidos de jalecos imitando médicos e outros, ou com camisas de força. A apresentação, repetida três vezes em cada um dos pontos de parada, terminava com uma coreografia e música criada por eles próprios. Participaram do projeto Bia Machado, Gabi Largher, Gelson Eduardo, Leidivina, Luz Gonçalves e Sofia Pedroso. O vídeo da apresentação será projetado em alguns pontos da cidade nesta segunda-feira, e a história dos artistas será contada em um minidocumentário, produzido pela equipe da ONG.