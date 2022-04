Ex-BBB Rodrigo Mussi é operado na cabeça e ficará em observação após sofrer acidente

publicidade

A assessoria do modelo Rodrigo Mussi informou no final da noite desta quinta-feira que a cirurgia à qual o ex-BBB foi submetido após sofrer um acidente de carro em São Paulo foi finalizada. Rodrigo Mussi ficará em observação por 48 horas. Ele precisou ser operado na cabeça para drenar o sangramento decorrente de um traumatismo craniano. Mussi também sofreu fraturas nas pernas.

"A cirurgia na cabeça foi finalizada e o Rodrigo Mussi permanece em observação pelas próximas 48 horas, para que sejam definidos os próximos procedimentos e medicações. Ele permanece internado na UTI do Hospital das Clínicas e está sedado. Na manhã desta sexta-feira será divulgado um boletim médico oficial do hospital".

Assim que a notícia do acidente foi confirmada, fãs, amigos e famosos usaram as redes sociais para mandar apoio ao ex-BBB. O nome dele chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. O ex-BBB estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo quando o veículo bateu na traseira de um caminhão na Marginal Pinheiros. Ainda de acordo com a reportagem, ele foi socorrido inconsciente.

Diogo Mussi, irmão do modelo e influenciador Rodrigo Mussi, chegou postou no final da noite desta quinta-feira (31) um pedido de orações e energias positivas para o ex-BBB, que sofreu um acidente de carro em São Paulo e está internado em estado grave.

"No momento não temos muitas informações. Agradeço a todos pelo carinho e preocupação. Peço energias positivas e muitas orações para o Rodrigo", escreveu Diogo em uma rede social.