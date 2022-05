Ex de Liam Payne, Maya Henry, desabafa após suposta traição: 'Meu noivo agarrado com outra'

publicidade

Liam Payne foi acusado por internautas de trair a ex-noiva, Maya Henry. As suposições foram feitas após um perfil de fãs do cantor postar fotos dele com uma mulher, que até então pensavam que ser Maya. “Maya e Liam estão tão lindos nessa foto”, escreveu a fã na legenda da postagem.

Entretanto, os boatos de traição surgiram após Maya comentar na publicação: "Eu amo muito todos os fãs, mas por favor parem de mandar fotos do meu noivo agarrado com outra mulher. Esta não sou eu e é difícil o suficiente saber que isso aconteceu sem ver [as fotos]. Agora chega", desabafou.

“Você não o merece. Você é muito melhor que isso”, comentou uma seguidora em foto do ex-casal. “Você merece o mundo, meu ídolo [Liam] está morto agora”, disse outra. Mais tarde, os internautas descobriram quem é a mulher das fotos. Aliana Mawla postou stories acompanhada de Liam Payne. Além disso, após algumas horas da polêmica, o cantor postou uma frase que deixou os fãs desconfiados: “Nova regra, nunca beba e faça poses, ou melhor, nunca beba e poste. Eu não sei, vocês descobrem”, escreveu.

Segundo a revista People, Liam e Maya se separaram pela segunda vez. A informação foi confirmada por representantes do cantor, na última segunda-feira (23). O ex-casal assumiu o romance em 2018. Em 2021, eles retomaram o noivado após um breve término no início do ano. Além disso, o representante do cantor disse que o término já aconteceu há mais de um mês, mesmo que Maya tenha chamado Liam de “noivo” no comentário.