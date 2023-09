Exibição gratuita de 'Batimento' no Cine Victoria

publicidade

Nesta quarta-feira, dia 27, às 19h, no Cine Victoria (Avenida Borges de Medeiros, 445), será realizada uma sessão gratuita de exibição do curta-metragem “Batimento”, dirigido por Anderson Astor.

A instalação urbana “Batimento”, concebida pelo artista Túlio Pinto, fez parte da 13ª edição da Bienal do Mercosul .O documentário expõe os bastidores de concepção e produção do projeto que alterou a paisagem do centro da cidade de Porto Alegre durante os meses de setembro e outubro de 2022.

Após a exibição acontecerá uma conversa sobre o projeto e suas nuances, com a presença do artista e a equipe que fez parte de sua execução.

Cenas que foram vistas no ano passado com a instalação de Túlio Pinto no Centro Histórico.

Fotos: Anderson Astor