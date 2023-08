Exposição "A Fantástica Fábrica de Gaiteiros" em Butiá

publicidade

Após estrear na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, e passar por outros grandes municípios do Rio Grande do Sul, a exposição itinerante “A Fantástica Fábrica de Gaiteiros” chega na Casa de Cultura de Butiá (R. Darcy Gardini Pacheco - Centro, Butiá). A abertura ocorre amanhã, dia 9, às 19h. A temporada segue até o dia 20 de agosto, com entrada franca.

Por meio de um projeto de arte-educação multidisciplinar, a exposição mistura história e tecnologia, propondo uma imersão no universo da gaita. A música também está presente, ao vivo, com apresentações do projeto "Fábrica de Gaiteiros", que tem sede na Barra do Ribeiro, onde são fabricadas as gaitas, e 18 unidades de ensino de música, sendo uma delas em Butiá. Na exposição, visitantes encontram diferentes tipos de acordeon, um simulador de gaita, uma gaita com os botões em braile e mais.

Iniciativa do Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música, o projeto "Fábrica de Gaiteiros" desenvolve um trabalho social de educação musical e resgate cultural.

Mais informações:

Exposição "A Fantástica Fábrica de Gaiteiros"

Local: Casa de Cultura de Butiá (R. Darcy Gardini Pacheco - Centro, Butiá).

Abertura: quarta-feira, 9 de agosto, às 19h.

Visitação: de 9 de agosto até 20 de agosto. Segundas, terças, quintas e sextas das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. Nas quartas-feiras, das 18h às 20h. Nos sábados, das 14h às 17h. No domingo, das 15h às 17h.

Entrada franca.