Exposição “A voz de Erico” é adiada

Em postagem no Instagram, na noite desta segunda-feira (17), o Espaço Força e Luz (Andradas, 1223) postergou a data de abertura da exposição “A Voz de Erico” para quinta-feira, 20 de janeiro. No post o motivo é explicado: “em decorrência de alguns ajustes técnicos internos a data em que seria aberta a exposição 'A Voz de Erico’ teve de ser adiada”, diz a publicação.

A mostra propõe aproximar o público de Erico Verissimo, apresentando, pela própria voz do escritor, valiosas percepções sobre a vida. A voz do autor, elaborada a partir do recorte realizado pelo Espaço nos documentos e arquivos preservados pelo Memorial Erico Verissimo, discorre por entrevistas sobre um Erico modesto e apaixonado pela família, lugares e pessoas. A narrativa é composta por memórias de jornais e rádios. Visitação vai até 19 de fevereiro, de terças-feira das 10h às 19h, e nos sábados, das 11h às 18h.

Veja o post: