Exposição apresenta a produção recente do artista Jailton Moreira

publicidade

Prestes a comemorar dois anos de ininterrupta atividade como um espaço independente destinado a criar e expor arte contemporânea em Porto Alegre, o V744Atelier (rua Visconde do Rio Branco, 744), idealizado pela artista visual Vilma Sonaglio, reservou para esta data uma mostra da mais recente produção do artista plástico Jailton Moreira. Intitulada “Curso”, a exposição é inaugurada neste sábado, às 17h. A visitação poderá ser feita até 27 de outubro.

“Curso” reúne a produção mais recente de Jailton Moreira num conjunto de 11 obras, composto de fotografias, vídeos e origamis. O título da mostra vem da noção colocada pelo filósofo e educador Jorge Larrosa Bondia de que “um curso idealmente nunca inicia e nunca termina”. Portanto, “Curso” é um recorte temporal, sem nenhuma ênfase temática ou técnica, de um trabalho que segue sempre em busca de novas variações.

Jailton Moreira é artista plástico, professor e curador. Ao lado de Elida Tessler, foi criador e coordenador do Torreão, espaço de produção de arte contemporânea, que funcionou em Porto Alegre entre 1993 a 2009.

SERVIÇO:

O Quê: Abertura da exposição “Curso”, de Jailton Moreira

Quando: dia 26 de agosto, das 17h às 20h. Visitação de quartas a sextas, das 14h às 17h, até 27 de outubro.

Outros dias e horários, agendamento por mensagem na páginga @V744atelier

Onde: Atelier V744, Rua Visconde do Rio Branco, 744, Porto Alegre

Quanto: Entrada franca

Recomendação etária: 12 anos