Exposição "C.O.N.T.A.S" abre nesta quinta-feira, no Centro Histórico Cultural Santa Casa

Nesta quinta-feira, dia 12, tem início a exposição "C.O.N.T.A.S" no Centro Histórico Cultural Santa Casa (av. Independência, 75), em Porto Alegre. Hoje, a abertura será das 18h30min até 20h. A partir de 13 de janeiro, será das 8h às 18h, de segunda a sábado, na sala de Múltiplos Usos, e ficará disponível até o dia 6 de março. A entrada é franca.

A mostra é resultado de uma parceria com o Instituto de Artes da UFRGS. Idealizada pela artista e professora Paola Zordan, com texto crítico de Paula Ramos e pesquisa curatorial de Andrei Moura, egresso do Instituto de Artes, a exposição acontece em diálogo com diversas obras, em especial o projeto "Quase Oração" articulado por Diego Groisman, abrindo questões em torno da arte, da educação e da própria vida. Contar é considerar ou manter uma pessoa ou coisa em mente para algum propósito. Contar, na verdade, é "ter", "ser", "existir".

Um só fio, com quase 300 metros de comprimento, possibilita pensar os múltiplos sentidos das "CONTAS", projeto interativo e dialogal de Paola Zordan. Esse fio, que emenda diversos segmentos em modo contínuo, cria um objeto enrolado num carretel, o qual se se desenrola em diversas possibilidades expositivas, criando ambiências, performances e trabalhos audiovisuais. Nenhuma conta é igual a outra. Ainda que tenham as mesmas formas, dimensões, materiais e cores, a posição na sequência do fio torna cada conta singular.

Os diversos segmentos que se unem no fio foram feitos pela propositora e por diversos participantes de oficinas ou encontros interativos com as contas, desde 2018. Uma rede de trocas e afetos se dá no toque das peças, muitas doadas, algumas herdadas em colares de família. Contar é somar umas coisas com outras para obter um determinado resultado, enumerar, determinar sua quantidade. Contar é considerar algo da maneira que lhe corresponde, ou seja, um evento. Contar é dar valor, importância. Mais do que o objeto plástico que se expõe, o projeto "CONTAS" joga com a amplitude do que significa "contar", que tanto implica contar os segmentos e as contas do colar como compartilhar experiências. Objetos como terços, japamalas, a tasbih islâmica, fazem perguntar o que é uma oração, um rosário, uma contagem de perdões, quase uma contagem de itens. Todos temos contas a pagar.

Serviço

Evento: Exposição C.O.N.T.A.S, de Paola Zordan

Abertura dia 12 de janeiro de 2023, quinta-feira, das 18h30 até 20h

Visitação de 13 de janeiro até 6 de março, de segunda-feira a sábado, das 8h às 18h

Local: Centro Histórico Cultural Santa Casa (av. Independência, 75)

Fone (51) 3214-8255

​Ingresso: entrada franca