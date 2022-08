Exposição celebra os 50 anos do Movimento Armorial e os 95 anos de Ariano Suassuna

publicidade

Em comemoração aos 50 anos do Movimento Armorial e marcando as homenagens aos 95 anos de Ariano Suassuna, uma série de eventos serão realizados no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo, desta quinta-feira, dia 4 de agosto, até 22 de setembro. As atividades complementam a exposição sobre o Movimento Armorial que ocupa todo o prédio do CCBB SP até 26 de setembro.

As atividades especiais apresentam e recriam para o público a atmosfera de compartilhamento de ideais e a efervescência cultural da época, capitaneada por Ariano Suassuna e os artistas envolvidos.

Serão realizados cinco encontros musicais, “Espetáculos de Música Armorial”, com curadoria da equipe de consultores da mostra e cinco palestras, “Conversas sobre Arte Armorial”, cuja curadoria é do poeta e escritor Carlos Newton Júnior. Os eventos musicais contam com a participação especial de Manuel Dantas Suassuna, filho de Ariano, que apresenta nesta quinta-feira, a “Aula Espetaculosa – do Mendigo ao Pintor”, em que o artista plástico retoma e desdobra seus caminhos na arte a partir de uma primeira influência armorial de seu pai e de artistas da época e atuais. A apresentação cria a conexão entre as os eventos musicais e os encontros, e tem a participação especial de Isaar França– cantora que participou das famosas Aulas Espetáculo de Ariano Suassuna.

No mesmo dia, no espaço Girondino (localizado no térreo do CCBB SP), acontece o lançamento em São Paulo da edição especial de 50 anos do épico nordestino d’A Pedra do Reino (box em dois volumes, Ariano Suassuna, 1088 páginas, Editora Nova Fronteira). Celebrado por críticos e historiadores literários como um dos romances mais importantes da literatura brasileira, a obra-prima de Ariano Suassuna ganha uma edição mais do que especial, que chega às livrarias em um box de dois volumes recheado de preciosidades. A seleção, organização e apresentação do volume especial são assinadas por Carlos Newton Júnior, o projeto gráfico de todo o conjunto é de autoria de Ricardo Gouveia de Melo, e a direção de arte, bem como as ilustrações das capas, são de Manuel Dantas Suassuna, filho do escritor. Manuel e Ricardo estarão presentes à noite de autógrafos.