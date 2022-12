Exposição de Sandro Ka em cartaz na Galeria Ecarta até 23 de dezembro

publicidade

A exposição "Sobre o que Sonha", de Sandro Ka, foi prorrogada e ficará em cartaz até 23 de dezembro na Galeria Ecarta (av. João Pessoa, 943), em Porto Alegre, de terças-feiras a domingo, das 10h às 19h, com entrada franca. A mostra tem despertado interesse particularmente por ter na centralidade a figura da bandeira brasileira, suas cores e signos cívicos como reflexões sobre engajamento e posicionamento.



Entre as obras interativas está o manuseio de um quebra-cabeças da bandeira nacional composta de 4.608 peças convidando os visitantes a participar dessa construção. Também com a alegoria de mosaico, estão expostos quadros com composições de imagens que conformam retratos de todos os presidentes após a ditatura militar, encerrada em 1985.



A seleção reúne trabalhos inéditos do artista, em linguagens variadas como fotografia, objeto, vídeo e instalação com curadoria do jornalista e crítico de cinema Roger Lerina. “Um convite a pensarmos justamente em um dos momentos mais dramáticos da história recente do Brasil”, pontua.



Sandro Ka é pesquisador, professor, mestre e doutor em artes visuais. Pertence a uma geração de artistas que examinam os significados do cruzamento entre a cultura popular e acadêmica, empregando o humor e a ironia para discutir a validade das regras convencionais do processo de apropriação da arte.