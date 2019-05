Exposição "Nossa Negritude, Distintos Olhares" entra em cartaz em Porto Alegre

publicidade

Abre nesta segunda-feira, 20h, na Galeria T Cultural Tereza Franco, da Câmara Municipal de Porto Alegre (Loureiro da Silva, 225) a exposição “Nossa Negritude, Distintos Olhares”. A mostra tem o apoio do Fumproarte e da Coordenação de Artes Plásticas da Secretaria Municipal da Cultura, Conselho Municipal da Cultura, ONG Sociedade Vila dos Eucaliptos, e colaboradores do vereador Tarciso Flecha Negra, falecido em dezembro de 2018, e idealizador do Museu da história e da cultura do Povo Negro.

Participam da exposição, os fotógrafos Fábio Cruz, Jucimara Costa, Luís Pedro Fraga e Nilveo Pereira Christiano. Ao total são 16 obras fotográficas que ficarão expostas até o dia 31 de maio.

O Museu do Negro foi proposto e defendido pelo vereador Tarciso Flecha Negra desde 2008, quando iniciou mandatos na Câmara. Em memória e homenagem ao vereador, instituições somaram esforços para propor conjunto de ações artísticas que manterão viva a batalha pelo Museu do Negro.