Exposição “Olhar Peregrino” abre nesta terça-feira, dia 31

O Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), apresenta a partir de hoje a exposição “Olhar Peregrino”, fruto da experiência desenvolvida em oficina de fotografia da rede Geração Pop Rua, que trabalha com pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. A mostra poderá ser visitada diariamente, das 10h às 18h, no Espaço Evelyn Ioschpe, 5° andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), em Porto Alegre.

“Olhar Peregrino” é a primeira exposição do grupo de fotografia, desenvolvida pela rede Geração Pop Rua, vinculada à Área Técnica da Saúde da População em Situação de Rua, da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. A rede Geração Pop Rua atua com oficinas de saúde, trabalho e geração de renda na perspectiva da redução de danos e fomento à economia local e solidária com foco nas pessoas em situação de rua e/ou em vulnerabilidade social.

Nesse contexto de uma população composta por grupos heterogêneos em raça, cor, gênero e sexualidade, todos têm em comum os direitos sociais violados no acesso a aspectos fundamentais como saúde, educação, trabalho, lazer e moradia digna. A rede Geração Pop Rua desenvolve ações que buscam oportunizar trabalho e geração de renda para esse público, fomentando potencialidades e singularidades de cada indivíduo invisibilizado pela sociedade.

A exposição reúne registros fotográficos de Alexandre da Silva Portuguez, Carlos César da Costa Silva, Dejair Passos, Jaime Gregorio Fogaça, Júlio César Galvão Carvalho Latoya Mota. Os participantes expressam olhares e sentimentos em relação à cidade e ao modo peculiar de ver os diferentes espaços, possibilitando seu protagonismo. Fotografar, nesse escopo, também significa transformar, ressignificar e produzir saúde.

Serviço

Exposição Olhar Peregrino

Abertura: 31/01

Visitação: diariamente, das 10h às 18h

Local: Espaço Evelyn Ioschpe, 5° andar da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) - Rua dos Andradas, 736 - Centro Histórico de Porto Alegre