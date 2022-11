Exposição "Singular" inicia homenagem aos 90 anos de Álvaro Siza

publicidade

A exposição "Singular" homenageia o trabalho do arquiteto português Álvaro Siza, que completa 90 anos em junho de 2023, com uma mostra fotográfica itinerante, que irá de “Porto a Porto”. A exposição Singular teve início em Porto Alegre, cidade que abriga sua grande obra no Brasil, o prédio da Fundação Iberê Camargo. A mostra abriu na última quinta-feira, dia 10 de novembro, e passará por cerca de 15 cidades brasileiras, sendo concluída na cidade do Porto, em Portugal, onde vive o arquiteto, no mês de seu aniversário. A exposição é aberta ao público e ficará cerca de 15 dias em cada localidade.

Veja Também

O projeto da exposição seguirá um percurso direcionado, onde a série de fotografias guiará o visitante pelo mesmo caminho adotado na Fundação Iberê Camargo. Referência internacional em arquitetura contemporânea, o prédio está sob a base de uma escarpa que abriga resquícios de Mata Atlântica originária, e rodeada pelas águas do Guaíba. De frente ao pôr-do-sol de Porto Alegre, singularidade da cidade, o espaço abriga obras do artista que dá nome à fundação. A pedra fundamental contém um pincel mergulhado em concreto, que simbolicamente sustenta a obra de Siza, instrumento do qual Iberê expressou sua arte. A exposição "Singular" trará um pouco das linhas retas, curvas simétricas/assimétricas e encaixes projetados sobre estrutura de concreto branco, uma mistura adquirida com pedras.

Sob o olhar do fotógrafo Roberto Majola, os registros traduzem um pouco do interesse de Siza pela escultura, marca registrada em seus projetos, que assumem essa qualidade nas formas e na luz que projeta e molda. É nessa mistura de conceitos que Siza consegue emoldurar Porto Alegre através das poucas janelas do prédio, um ato perfeccionista de desenhar até chegar ao ponto onde luz, natureza e concreto se convergem em espaço de museu.