Exposição sobre Paulo Leminski no Centro Cultural da Ufrgs encerra no dia 26

publicidade

A exposição "Múltiplo Leminski", promovida pelo Centro Cultural da Ufrgs, revisita a obra de um dos principais nomes da literatura brasileira. São apresentados materiais originais como manuscritos, cadernos e até guardanapos, além de sua própria máquina de escrever. O trabalho fica em cartaz até a próxima quarta-feira, 26, no Centro Cultural (Rua Eng. Luiz Englert, 333 – Campus Central da Ufrgs, Porto Alegre). O encerramento conta com um show-aula de José Miguel Wisnik, às 18h.

Os ingressos já estão esgotados. A organização do evento informa que será organizada uma fila por ordem de chegada, no dia da apresentação, para ocupação de possíveis lugares vagos. No dia 26, no mesmo horário, o ator Marco Franchotti interpreta um poema de Leminski. O mural de grafite inspirado na exposição, de autoria de Laura Fuke, segue disponível para visitação até o dia 12 de maio.

A loja Ponto Ufrgs oferece uma coleção de produtos temáticos feitos a partir da exposição. Os cadernos, cadernetas, bottons, canecas e demais itens estão disponíveis para compra na loja física e virtual.

Serviço:

Exposição "Múltiplo Leminski" em Porto Alegre, até 26.04.23

Onde: Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333 - Campus Central da UFRGS, Porto Alegre)

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Entrada gratuita

Agendamento de escolas ou outras informações pelos contatos: (51) 3308-1981 ou centrocultural@ufrgs.br.