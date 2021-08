Exposição temática sobre Van Gogh é prorrogada no Praia de Belas Shopping

publicidade

Devido ao sucesso, o Praia de Belas Shopping está prorrogando a exposição “Vincent – Paisagens de Van Gogh” até 12 de setembro. O projeto, exclusivo do Grupo Iguatemi, está sendo realizado também com exclusividade em Porto Alegre no Praia de Belas, onde mais de 10 mil pessoas conferiram o evento, que com todos os cuidados sanitários e sem gerar aglomerações, encantaram-se com as oito estações temáticas. A mostra proporciona uma viagem imersiva pelas obras do pintor pós-impressionista holandês Vincent Van Gogh, considerado um dos maiores artistas visuais da história e conhecido por sua forma peculiar de ver e sentir o mundo, que contribuíram para as fundações da arte moderna.

“O Praia de Belas completa 30 anos em 2021, a exposição Paisagens de Van Gogh está sendo um grande presente aos nossos clientes, que estão se emocionando e construindo alegres memórias positivas em nosso shopping. O que é único e especial nesse momento”, destaca o Gerente Geral do centro comercial, Marcelo Borba. Além do sucesso junto ao público em geral, o complexo reservou, em parceria com algumas instituições, horários de visitas exclusivos, que vão ocorrer até o fim do evento. Entre as entidades que já estiverem presentes na mostra estão a APAE de Sapiranga, o NAR Luiz Fantini da FPE - Fundação de Proteção Especial do RS e o Instituto Autismo & Vida. Essas visitas fizeram parte da Semana da Pessoa com Deficiência, realizada entre os dias 21 e 28 de agosto.

A exposição apresenta oito estações temáticas e instalação em picture spot, que exibem obras do famoso pintor holandês por meio de tecnologia sensorial. Com cenários imersivos e narrativas integradas, o visitante anda de um módulo a outro conhecendo em cada um algo da história do artista. Os trabalhos vão desde suas primeiras manifestações artísticas até o período em Paris, passando pelos momentos de desequilíbrio emocional e por seu amor à natureza. Além da mostra, uma instalação, localizada no 3º piso do shopping, leva literalmente as pessoas para dentro de outra obra de Van Gogh: “Quarto de Arles”. Este quadro, pintado pela primeira vez em 1888, retratou o quarto da pensão que o artista morou em Arles, interior da França. Foi produzida, com exclusividade, uma reprodução fiel da obra do artista em tamanho real onde todos podem entrar, transportar-se para o século XIX, tirar fotos e conhecer ainda mais sobre esta marcante obra.

“Vincent – Paisagens de Van Gogh”, programada inicialmente para seguir até 5 de setembro, tem acesso gratuito para o público. Porém, para garantir a experiência de forma segura e respeitando os protocolos sanitários da Covid-19, é necessário realizar o agendamento prévio de ingresso por meio da plataforma ingresse.com. A visitação é de segundas a sábados, das 10h às 22h, e domingos, das 11h às 22h.