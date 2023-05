Extreme volta ao Brasil dias antes do lançamento do novo álbum

publicidade

Atração do primeiro dia do Best of Blues and Rock que acontece na plateia externa do Auditório Ibirapuera, em São Paulo, nos dias 2, 3 e 4 de junho, o Extreme coloca fim ao hiato de oito anos sem apresentações no Brasil.

O grupo se apresentou no país em 1992 e 2015. Formado por Gary Cherone (voz), Nuno Bettencourt (guitarra), Pat Badger (baixo) e Kevin Figueiredo (bateria), o Extreme vem ao Brasil com um repertório repleto de clássicos, como "More Than Words".

No momento, se preparam para lançar um novo álbum, intitulado "Six". O trabalho já está disponível para pré-venda e conta com o single "Rise", faixa que ganhou videoclipe e já tem mais de um milhão de visualizações (veja ao final da matéria). O resultado do trabalho pode ser visto no YouTube. As músicas "Banshee" e "Rebel" também ganharam videoclipes.

Banda de rock criada na cidade de Boston (EUA), Extreme fez sua primeira grande apresentação em 1988 abrindo um concerto do Aerosmith. O grupo lançou seu primeiro disco, ‘Extreme’, em 1989. Do álbum saíram singles ‘Little Girls’, ‘Kid Ego’, and ‘Mutha (Don’t Wanna Go to School Today)’.A faixa ‘Play With Me’, anos após seu lançamento, está na abertura da quarta temporada da série ‘Stranger Things’, da Netflix.

Em 1990, a banda lançou o álbum ‘Pornograffitti’ e entrou no Top 10 da Billboard 200. O hit ‘More than Words’ alcançou o primeiro lugar no “Hot 100” da Billboard e continua sendo uma das canções de rock mais populares de todos os tempos, com mais de meio bilhão de streams e 633 milhões de visualizações no YouTube.

Em 1996, o Extreme fez uma pausa, com seus integrantes partindo para carreiras solo ou se unindo a outros grupos. Após um hiato de 13 anos, os músicos se reuniram para o lançamento do novo álbum ‘Saudades de Rock’, produzido pelo guitarrista Nuno Bettencourt no estúdio NRG, em Los Angeles. Em 2006, o sucesso ‘Play With Me’ foi incluído no videogame ‘Guitar Hero Encore: Rocks the 80s’.

Os ingressos do festival podem ser adquiridos pelo site da Eventim.

Confira abaixo as atrações confirmadas em cada dia do festival:

DIA 2 DE JUNHO (sexta) - abertura dos portões: 15h

Nanda Moura: 15h40min

Malvada: 17h10min

Extreme: 18h40min

Tom Morello:20h30min

DIA 3 DE JUNHO (sábado) - abertura dos portões: 13h

Dead Fish: 14h20min

Artur Menezes: 15h40min

The Nu Blu Band:17h10min

Steve Vai: 18h40min

Buddy Guy -- Damn Right Farewell Tour (turnê mundial de despedida): 20h30

DIA 4 DE JUNHO (domingo) - abertura dos portões: 13h

Day Limns: 13h50min

Ira!:15h20min

GooGoo Dolls: 16h50min

Buddy Guy -- Damn Right Farewell Tour (turnê mundial de despedida):18h40

Tom Morello: 20h30min

Veja clipe de "Rise" do Extreme: