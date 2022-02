Fãs de Marília Mendonça celebram 3 anos de 'Todos Os Cantos' e sobem hashtag: '#MariliaDay'

publicidade

Os fãs de Marília Mendonça aproveitaram essa terça-feira, dia 22, em que se completa 3 anos do lançamento do último álbum solo da artista 'Todos Os Cantos', para relembrar a rainha da 'sofrência'. Para celebrar a data, eles levantaram a hashtag #MaríliaDay, que logo se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Como o nome sugere, 'Todos Os Cantos' foi gravado em todas as regiões do Brasil, com a proposta de Marília se aproximar ainda mais de seu público. Durante a divulgação do projeto, a sertaneja chegou a panfletar em diversas cidades pedindo ao povo para comparecer em seus shows.

Entre os sucessos deste álbum, que rendeu três volumes, estão os hits: 'Ciumeira', 'Bem Pior Que Eu', 'Bebaça', 'Todo Mundo Vai Sofrer', 'Apaixonadinha' e 'Supera'.

No Twitter, os fãs relembraram a cantora. "Pra sempre em todos os cantos. Eu te amo e sinto tanta a sua falta", disse uma. "Hoje o dia é todinho dela, meu amor, minha segurança, minha paz, meu refúgio... eu sinto tanto a sua falta meu bem mas eu sei que você está olhando por nós!! Vou ser eternamente grata a tudo que você já fez... eu te amo com todo meu coração", escreveu outra. "Que saudades de você, é uma honra ter vivido na mesma época que você, te amo Marília", comentou uma terceira.