Férias de julho: circo, teatro, atividades e passeio em museu

Julho sempre lembra férias para muitas pessoas. Aqui vai uma seleção para quem quer unir divertimento e cultura para crianças e família. Há espetáculos circenses, passeio em museu, atividades criativas e teatro infantil.

Mirage Circus

Montado ao lado do estádio Beira-Rio (Avenida Padre Cacique, 1359), o Mirage Circus reúne 25 atrações, incluindo números de acrobacia, malabarismo, ilusionismo, clown, dança e trapézio. Além do “globo da morte”, com motos, e um show inédito de motocross com saltos de mais de 15 metros de altura no picadeiro. Sessões de terças a domingos, das 10h às 22h. Os ingressos no site www.miragecircus.com.br

Circo dos Dinossauros em Novo Hamburgo

O Circo está com apresentações todos os dias, às 20h30min, e aos finais de semana, sábado e domingo, em três sessões: 16h, 18h e 20h30min. São mais de 40 artistas, 25 atrações, entre elas, o globo da morte, malabaristas, equilibristas, trapezistas, corda indiana, tecido, rebote, pêndulo, mágicos, palhaços, e os tão esperados, dinossauros e dragões. Circo dos Dinossauros está na Avenida das Nações Unidas, esquina João Pessoa. Ingressos: circodosdinossauros.com.br.

Circo Internacional da China

O Circo Internacional da China traz ao Brasil o espetáculo “Mundo Jurássico”, uma superprodução inédita para toda a família. Em Porto Alegre, as sessões acontecem nos dias 27, 28 e 29 de julho, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Espetáculo com 45 habilidosos acrobatas, dançarinos e contorcionistas. Dia 27, às 19h30min; dia 28, às 15h e 19h30min, e dia 29, às 15h, 18h e 21h. Os ingressos podem ser adquiridos em uhuu.com e na bilheteria do teatro.

Atividades no Margs

O Margs (Praça da Alfândega, s/n), no Centro Histórico, promove uma programação especial e gratuita para os diversos públicos. No sábado, dia 22, às 15h, Loriana Iung e Tatiana Funghetti conduzirão a 2a edição do Programa Público “Crianças no Margs”, destinado a crianças de 4 a 12 anos, acompanhadas de seus responsáveis. Na atividade lúdica proposta na edição deste mês, as crianças serão convidadas a fazer bolhas de sabão coloridas com anilina. Essas bolhas serão capturadas e impressas sobre papel. Outras atividades podem ser conferidas no site do Margs.

Teatro gratuito no Shopping

O projeto Domingo é Dia de Teatro do Praia de Belas Shopping ( Av. Praia de Belas, 1181) apresenta espetáculos no mês de julho, sempre aos domingos, no segundo piso, a partir das 16h, com entrada gratuita. No dia 16 de julho, a atração é o espetáculo “4 Contos para Teatro de Bonecos”, da Cia. Gente Falante’, com quatro histórias que falam do cotidiano, da vida e da alegria da humanidade. Através da brincadeira do teatro de luvas, a apresentação também é uma homenagem aos brincantes bonequeiros da América Latina.

Centro Histórico Cultural Santa Casa

Tem programação especial e totalmente gratuita para a criançada invadir todos os nossos espaços do CHC Santa Casa (Independência, 75) e aproveitar uma tarde diferente no dia 16 de julho, domingo. Das 14h às 18h, a Invasão das Crianças contará com diversas atividades e oficinas serão desenvolvidas com o objetivo de transformar as crianças em pequenos artistas. As atividades incluem desde modelagem com massinha, desenho livre, oficinas de máscaras teatrais, pintura e danças populares. Confira no site aqui.