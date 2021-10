Fórum das Oportunidades terá participação de escolas gastronômicas de Paris

publicidade

A gastronomia francesa é uma referência mundial e, desde 2010, também é reconhecida como patrimônio imaterial pela UNESCO. Mas, afinal, qual a receita para a se tornar um chef na França e no Brasil? Esse será o ponto de partida de uma mesa redonda on-line e gratuita que será realizada neste dia 27 de outubro, às 18h30min, durante o Fórum das Oportunidades, promovido pela Aliança Francesa de Porto Alegre. O encontro virtual será transmitido pelo YouTube: https://www.youtube.com/c/AliançaFrancesadeSãoPaulo

O evento vai reunir experts no assunto: Emmanuel Perier (gerente geral do departamento de programas internacionais da Ferrandi, uma das mais tradicionais escolas de gastronomia de Paris), Priscilla Rebouças (gerente comercial do Instituto de Artes Culinárias Le Cordon Bleu, de São Paulo), Bruna Fiori (coordenadora de projetos do Centro Paula Souza, de São Paulo), Suzana Tomei Toniatto (gerente de ensino da Aliança Francesa de São Paulo) e Thaís Cardim (porta-voz do Campus France).

A mediação será de Juliana de Toledo Grazini dos Santos, doutora em Comunicação, Jornalismo Científico e Popularização Científica pela Universidade Paris 7 (Denis-Diderot) e diretora da Fundação Verakis - Mediação das Ciências dos Alimentos e da Alimentação. O fórum tem ainda várias outras atividades destinadas a empresários, profissionais e estudantes. A programação completa está no site: www.foaf.com.br.