Fabiane Langona expõe “Tempo Demais” na Calafia Art Store

A artista visual Fabiane Langona mostra, pela primeira vez, seu trabalho pictórico na exposição “Tempo Demais”, que abre neste sábado (4 de junho), das 15h às 17h, na Calafia Art Store (rua Gen. Couto de Magalhães, 439), no bairro São João. O evento marca também o início da parceria da artista com a galeria de Porto Alegre, cidade em que nasceu e fez sua formação em Comunicação. A visitação segue até 26 de junho, de segundas a sextas, das 10h30min às 17h30min e sábados, das 11h às 16h.

Conhecida como autora de quadrinhos e cartunista, a criadora da tira “Viver Dói”, publicada diariamente no jornal Folha de São Paulo, cria personagens despudorados, capazes de revelar uma intimidade divertida e desconcertante. Sua reflexão expõe, com graça, os pequenos martírios do cotidiano, que servem de pano de fundo para escancarar nossas obsessões individuais e coletivas. Em seu trabalho nas artes plásticas, a artista mantém este senso de humor e parece se aprofundar ainda mais na observação das neuroses contemporâneas. Saem as personagens humanas, é a vez das criaturas se apresentarem numa energia quase histriônica e, ao mesmo tempo, tão familiar: a crítica, o verbo, a prosa e a poética estão ali contidos e são revelados nas suas pinturas e desenhos.

Pinturas

Ela apresenta 30 obras originais em acrílica sobre tela e papel desenvolvidas nos últimos dois anos. As grossas camadas de tinta acrílica imprimem as cores primárias (amarelo, azul e vermelho), que disputam espaço com paletas que incluem também o laranja, o verde e o rosa. A vibração entre as famílias de cores parece despreocupada, mas cria a tensão necessária ao registro da insensatez humana com a vivacidade tão característica do trabalho de Fabiane. O preto profundo, frequentemente produzido por canetas marcadoras, marca o diálogo com o cartum, a cultura pop e a arte urbana.

Fabiane comenta que suas pinturas surgiram para fugir das predefinições características aos formatos editoriais "Quando começo a pintar não tenho ideia pra onde vou e muito menos tenho um objetivo ao qual desejo chegar. Não faço nenhum planejamento ou rascunho. Acredito que tudo começou numa tentativa de burlar meu instinto de cartunista, que resolve a cena, resolve o texto e entrega a ideia. Foi pela leveza de tentar trabalhar a questão da concisão e do tempo de uma forma totalmente avessa. Sair da mesa de desenho. Sair do relógio. Ir do nada para um possível nada apenas apreciando o saborzinho mágico do suspense e da não pressão".

As criaturas que ela produz nestes momentos estão em grupos repletos e caóticos e são o traço mais marcante do trabalho da artista. Entre fofuras e meiguices, mostram-se também com olhos vidrados, sorrisos delirantes, dentes quebrados e, por vezes, sanguinolentos. As risadas que provocam se misturam ao desconforto de mostrar mais do que se espera. E é isso mesmo, Fabiane está aí para divertir, mas também para perturbar.

Trajetória

Fabiane Langona (Porto Alegre, 1984) é graduada em Jornalismo pela Faculdade de Comunicações Sociais (PUCRS). Começou sua carreira como assistente de redação da Revista MAD in Brazil, onde publicou seus primeiros trabalhos. Já colaborou com os mais diversos veículos de imprensa nacionais e internacionais, como Revista Piauí, Courrier International (FRA), Revista Mongólia (ESP), Revista TPM, entre outros. É autora dos livros “Algumas Mulheres do Mundo” e “Uma Patada com Carinho”, troféu HQ Mix de Melhor Publicação de Humor Gráfico. Seu mais recente lançamento individual é o fanzine “A Mediocrização dos Afetos”. Desde 2017, publica diariamente a tira “Viver Dói”, e a charge semanal “Hora do Café”, no jornal Folha de S. Paulo.