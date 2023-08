"Fale Comigo", aguardado filme de terror, estreia nos cinemas

publicidade

O aguardado filme de terror "Fale comigo" chega aos cinemas neste quinta-feira, dia 17 de agosto. Elogiado pela crítica, público e por diretores renomados, o longa-metragem acompanha um grupo de jovens que fica obcecado pela adrenalina de invocar espíritos usando uma mão embalsamada. Até que um deles vai longe demais e liberta terríveis forças sobrenaturais.

Para os diretores Danny e Michael Philippou, 'Fale Comigo' é um retrato sobre jovens que não conseguem lidar com seus sentimentos e buscam por válvulas de escape. “A Mia (Sophie Wilde) está tentando enfrentar questões comuns da adolescência - e é por isso que ela não está lidando com o fato de ter perdido a mãe há dois anos. Suas emoções reprimidas causam uma ansiedade constante. E, quando surge a oportunidade de escapar disso experimentando a possessão, mesmo que seja assustador, ela se joga - e adora.”.

"Fale comigo" é lançado no Brasil nas versões dublada e legendada. O filme contará com apoio de acessibilidade para todos os públicos. Por meio do aplicativo MovieReading, a partir da estreia estarão disponíveis recursos de audiodescrição, legendas descritivas e Libras - Língua Brasileira de Sinais.

Elogios ao filme

Diretor de longas de fantasia como as trilogias 'O Senhor dos Anéis' e 'O Hobbit', o cineasta Peter Jackson gosta de história de terror. O diretor revelou que virou fã de 'Fale Comigo' e chegou a escrever que este é o “melhor filme de terror que assistiu em anos”. Jordan Peele e Ari Aster também elogiaram o filme estrelado por Sophie Wilde, que vive na trama uma adolescente em luto.

Veja Também

Trailer: