Família de Deolane homenageia MC Kevin e ela alfineta: "Não adianta tentarem nos apagar da história"

Deolane Bezerra compartilhou uma foto ao lado dos três filhos, Giliard, de 18 anos, Kayky, de 15, e Valentina, de 6, usando camisetas em homenagem ao MC Kevin. A advogada estava noiva do funkeiro, quando ele morreu no dia 16 de maio de 2021, após cair da sacada de um hotel de luxo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

"A minha família sempre te amou e continuará te amando. Não adianta tentarem nos apagar da sua história!", escreveu a criminalista na legenda da imagem.O desabafo de Deolane na publicação aconteceu após ela não ser convidada para o lançamento de camisetas em homenagem a ele. O evento foi organizado pela família do cantor.

Minutos depois do post da influenciadora, Valquíria Nascimento, mãe de Kevin, compartilhou a foto em seu perfil no Instagram e disse: "Obrigada pelo carinho". A advogada e os filhos posaram com camisetas do funkeiro após ficarem de fora de evento em memória dele.