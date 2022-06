Família Gil e seus sons geniais no final de semana

publicidade

A lotação dos shows no final de semana atingiu na sexta-feira, o Auditório Araújo Vianna e o Teatro do Bourbon Country com o show In Concert, de Belo, e duas sessões de Mauricio Manieri com seus "Classics", respectivamente, somando mais de 5 mil pessoas nas três apresentações. No sábado, no Araújo, os Gilsons deixaram 3 mil pessoas contagiadas. José, João e Francisco Gil, respectivamente filho e netos de Gilberto Gil, praticam um som agradável que mistura os ritmos e sonoridades do patriarca Gil e uma leveza com mensagem positiva registrada no EP “Várias Queixas” e no disco “Pra Gente Acordar”. O trio foi generoso com o público, fez todos dançarem e refletirem ao som de “Várias Queixas”, “Devagarinho”, “Proposta”, “Love Love”, “Duas Cidades”, “Vem de Lá” e “Cores e Nomes”.

Pode-se dizer que a vibe positiva do show de sábado contagiou a todos. Foi a primeira vez do trio acompanhado por competente banda e equipe de apoio em Porto Alegre e logo no sempre lotado Araújo Vianna. Na noite, houve tempo para se falar da família Gil, de Preta, do documentário sobre eles, de política, de parceiros e para uma homenagem ao pai e avô Gilberto Gil, já no bis, com uma versão muito especial de “Palco”, esta obra-prima do compositor baiano que completa 80 anos no próximo dia 26 de junho.

E no teatro, o fim de semana foi de Theatro São Pedro lotado em quatro sessões (uma extra no sábado à tarde) para presenciar a atriz Vera Fischer retornando à cena, após quatro anos, estrelando a peça Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito ao lado da gaúcha Larissa Maciel, sob a direção do premiado Tadeu Aguiar.