Família muda de ideia e fãs poderão acompanhar sepultamento de Gugu

O corpo de Gugu Liberato chegou na manhã desta quinta-feira à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde será realizado o velório. A família do apresentador, morto após sofrer um acidente doméstico, mudou de ideia e decidiu liberar o acesso de fãs ao sepultamento de Gugu, que ocorrerá no cemitério Gethsêmani, no Morumbi, nesta sexta-feira.

O corpo do apresentador foi liberado do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, às 8h36 e chegou ao estavcionamento da Alesp pouco antes das 10h30min. O governador de São Paulo, João Dória, e outros políticos do estado cancelaram compromissos da agenda para acompanhar o velório do apresentador. Nos arredores da Alesp, fãs já estão reunidos à espera da chegada do corpo de Gugu Liberato.

Acidente

O apresentador Gugu Liberato, de 60 anos, morreu nesta sexta-feira (22), em Orlando, nos Estados Unidos. O comunicador da Record TV estava internado desde quarta no hospital Orlando Health, quando sofreu uma queda em casa e bateu a cabeça. A informação foi confirmada em nota assinada por familiares e funcionários de Gugu e divulgada pela assessoria de imprensa do apresentador.

"Este é um momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato (Gugu Liberato), aos 60 anos, em Orlando, Florida, Estados Unidos", diz o texto.